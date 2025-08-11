【取材の裏側現場ノート】アイドルグループ「ＳＫＥ４８」の相川暖花（２１）がバズリまくっている。４月２１日に開設したＴｉｋＴｏｋの個人アカウントにナルトダンス動画やＶｌｏｇ動画を投稿すると、これが評判を呼び?万バズ?を連発。４８グループを代表する?バズリ女王?となっているのだ。相川といえば４月１２日、自身のＸ（旧ツイッター）に握手会の受付場所で手を振る１人のファンの写真と共に「本日の握手会、ヲタク約