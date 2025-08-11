巨人・戸郷翔征投手（２５）が１１日の中日戦（東京ドーム）に先発し、５回５安打２失点で降板。今季７敗目（３勝）を喫した。戸郷は３回まで無失点に抑える投球を披露したが、４回に中日打線につかまった。無死一塁から細川に先制適時二塁打を浴びると、５回には先頭打者の山本に左中間へのソロを被弾。マウンド上で悔しさをにじませた。５回二死二、三塁のチャンスで打席が回ると代打・荒巻が送られ、投手交代。２番手で石