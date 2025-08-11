Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Ä¹²¬»Ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¡£ ËèÇ¯¡¢¤ªËßµÙ¤ß¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÁ´ÆüËÜ´ÝÂÀÁáÀÚÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ù¡£2¿Í1ÁÈ¤ÇÄ¹¤¤¥Î¥³¥®¥ê¤òÁà¤ê¡¢Ä¾·ÂÌó30cm¤Î´ÝÂÀ¤òÀÚ¤êÍî¤È¤¹Â®¤µ¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£11Æü¤Ï¡¢¸©Æâ³°¤«¤é102ÁÈ¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¢£3²óÌÜ¤Î»²²Ã ¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤¡£¤À¤¤¤ÖÁá¤¤¡£30ÉÃ°Ê¾åÁá¤¤¡£ËèÇ¯¤±¤ó¤«¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤óÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¸å¡¢È¿¾Ê²ñ¤·¤ÆÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£¡× ¢£¥Þ¥ÞÍ§Æ±»Î¤Ç»²²Ã ¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¿¤Á¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î