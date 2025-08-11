熊本県に発表されていた大雨の特別警報は警報に切り替えられましたが、各地で大雨による被害が出ています。土砂災害や河川の増水などに引き続き警戒をしてください。矢澤剛気象予報士と、各地の様子とこれからの雨について見ていきます。矢澤剛気象予報士：10日夜から線状降水帯が各地で発生していますが、わずか6時間で2カ月分の雨が降ったところもあります。早速、現地の様子から見ていきます。宮司愛海キャスター：まず、熊本県