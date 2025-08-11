気象台は熊本県に発表していた大雨特別警報を警報に切り替えましたが、県内はこれまでの記録的な大雨で、災害の危険度が高い状態が続いています。 今回の大雨に関する最新情報をお伝えします。 ※8月11日午後6時15分～午後6時55分 放送報道番組「NEWSゲツキン」より ▼後半は関連記事に掲載しています▼【大雨・被害状況まとめ②】熊本県で“猛烈な雨” 各地で浸水被害 発生から現在までの記録＜NEWSゲツキン後半