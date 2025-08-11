TBS系音楽特番『CDTVライブ！ライブ！』夏の4時間スペシャルが、18日午後7時から放送される。このほど、出演アーティスト発表の第2弾が発表された。【画像】『CDTVライブ！ライブ！』夏の4時間SPに出演する豪華アーティストm-floは、チョコレートプラネットと渡辺直美によるユニット「n-choco」との話題のコラボレーション曲「ELUSIVE」をテレビ初披露。さらに、大ヒット曲「come again」を歌唱。超ときめき▼宣伝部（※▼＝白