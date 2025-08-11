九州地方を中心とした大雨について、専門家は、大量の水蒸気を含んだ空気が日本の南と西から流れ込み、九州上空で合流したことによって「線状降水帯」が発生したと分析している。気象庁によると、九州北部から本州の日本海側沿岸にかけて伸びた前線がここ数日、停滞している。この前線と前線上の低気圧に向かって、東シナ海の暖かく湿った空気が九州北部に流れこみ、大雨をもたした。低気圧は今後、前線上を東に進む見通しで