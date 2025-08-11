お盆休みの序盤の3連休に九州を襲った豪雨。列島では九州以外の場所でも大雨の被害が出ました。記者が向かったのは石川・珠洲市。10日からの大雨により土砂崩れが発生しました。取材班のカメラも土砂崩れの様子を捉えていました。この土砂崩れにより道路は通行止めとなり、交通にも影響が出ました。大雨による土砂崩れは新潟・佐渡市でも発生。斜面からは大量の水が道路に向かって流れ込んでいました。土砂崩れにより通行止めとな