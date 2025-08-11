三連休最終日の11日、高速道路ではこのあと夜にかけて、Uターンの車で混雑する見通しです。東名高速厚木インターチェンジ付近の様子を見ると、画面左側、東京方面に向かう上りの車間がつまり、渋滞が始まっているのがわかります。日本道路交通情報センターによりますと、午後5時現在、いずれも上りで中央道・小仏トンネル付近を先頭に19km、関越道・嵐山小川インターチェンジ付近でも断続的に19kmの渋滞などとなっています。各高速