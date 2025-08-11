36歳のベテランDFは新シーズンもラ・リーガでプレイするようだ。ジャーナリストのサシャ・タヴォリエリ氏によると、昨夏限りでアトレティコ・マドリードを退団してフリーエージェントとなっていた36歳の元ベルギー代表DFアクセル・ヴィツェルはジローナへのフリー移籍が決定したという。ベルギー代表として公式戦通算132試合に出場して12ゴールを挙げるなど経験豊富なヴィツェルはこれまでベンフィカやゼニト、ボルシア・ドルトム