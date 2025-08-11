「第１回アサヒビールカップ」（１１日、平和島）若林将（４１）＝東京・９６期・Ａ１＝が１１日の準優１０Ｒで１着。インからコンマ１１のトップスタートを決めて力強く押し切った。今節は自らのスタイルとは真逆の出足型でレースに臨んでおり、「やっぱり伸びは普通ですね」と苦笑いだが「出足と回り足はいい。そこは上位だと思う」と納得の表情を見せた。１２日の優勝戦を見据えて「展開を突ける足は十分にあります。Ｓ