チェルシーは若きオランダ代表MF獲得に向けて交渉を続けている。『The Guardian』のエド・アーロン氏によると、チェルシーとライプツィヒはオランダ代表MFシャビ・シモンズとフランス代表FWクリストファー・エンクンクのトレードを検討しているという。今夏の移籍市場でシャビ・シモンズ獲得を狙うチェルシーはライプツィヒとの交渉を継続させている模様。すでにシャビ・シモンズとの個人合意は済んでおり、残すはクラブ間合意のみ