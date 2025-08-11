よさこい祭りは、70年以上の歴史の中で、新しい試みを繰り返しながら現在に至っています。『初めて』をキーワードに2025年の祭りの様子をお伝えします。第72回よさこい祭りは参加188チームのうち、13チームが初出場です。「にんにん日高」は2024年、日高村の村制70周年を記念して結成されました。「VIANよさこいチーム」の踊り子の平均年齢はなんと9歳。大人顔負けのキレキレのダンス。お見事です。