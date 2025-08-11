マンチェスター・シティの10番の去就が明確になりつつあるようだ。『Gazzetta dello Sport』によると、プレミアリーグのエヴァートンがシティのジャック・グリーリッシュ獲得に動いており、ローンでの加入が近づいているという。セリエAのナポリも獲得を目指しているが、グリーリッシュの週給30万ポンドが非常に高額で、これを支払えないナポリはリヴァプールのフェデリコ・キエーザ、シャフタール・ドネツクのケビン、ライプツィ