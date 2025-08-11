◆パ・リーグ西武―楽天（１１日・ベルーナドーム）西武・外崎修汰内野手が「７番・右翼」でスタメン出場。１点を追う５回無死、楽天先発右腕の岸から左翼席に４号ソロを放った。５回先頭で左翼席に２号ソロを運んだデービスから２者連続のアーチ。７月６日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）以来の一撃に「打ったのはスライダーです。体がうまく反応して打つことができました。デービスがいい流れを作ってくれたおかげです