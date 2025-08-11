10日夜、八峰町で花火イベントが開かれ、1200発の大輪が夏の夜空を彩りました。一度は幕を閉じた花火大会を継承して新たなイベントを立ち上げ、今年も運営に奔走した男性を追いました。かつて銀山のまちとして栄えた八峰町八森の中浜地区のまちおこしのためおよそ40年前に始まった花火大会。いまは、小野秀太さんをはじめとした地元の商工会などでつくる実行委員会のメンバーが運営を担っています。小野さんには持病の腰痛を