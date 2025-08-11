◆イースタン・リーグ巨人―楽天（１１日・ジャイアンツタウン）巨人の小林誠司捕手が、リードを広げる２点適時打を放った。イースタン・楽天戦に「９番・捕手」で先発出場。２点リードの２回無死満塁の好機で相手先発・辛島に対すると、１ストライクから内角寄りの変化球を捉え、遊撃手のグラブをはじいて中前へと抜ける２点打とした。７月下旬に２軍降格後、出場４試合目での初安打で貴重な追加点をもたらした。今季は５