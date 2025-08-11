日本旅行は、大阪・関西万博の「PASONA NATUREVERSE（パソナ館）」入場確約付きプランの販売を開始した。宿泊プランとJRセットプランの2種類で、ウェブサイトでのみ販売する。設定期間は8月3日から10月13日まで。入場時間帯は午後2時から2時半までで、体験所要時間は約30分。大阪・関西万博の入場チケットは別途必要となる。宿泊プランは2名1室利用時の1室あたり、ハートンホテル西梅田が22,600円から、ホテルプラザオーサカが25,4