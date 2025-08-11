この三連休はお盆休みをふるさとで過ごそうと、多くの人が秋田を訪れています。秋田空港では11日、久しぶりの再会を喜び合う姿が見られました。お盆期間の帰省客などで11日、秋田空港に向かう空の便は8割以上が予約で埋まっています。秋田空港では帰省してきた人たちが家族や親戚との久しぶりの再会を喜び合う姿が多く見られました。帰省客「子どもたちに印象に残る思い出がつくれたらなと」帰省客「男鹿半島行って寒風山とか景色