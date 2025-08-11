◆パ・リーグロッテ―オリックス（１１日・ＺＯＺＯマリン）先発したロッテのオースティン・ボス投手（３３）が、５回９２球を投げて６安打１失点、５奪三振の粘投を見せたが、同点でマウンドを降りたため、本拠地初勝利を逃して、１３登板連続白星なしとなった。ボスは「今日は風との闘いもあって難しさもあったけど、ストレート、スライダーとボールの強さも戻ってきている感覚はあった。その中で４回に失点した場面、３−