◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―ＤｅＮＡ（１１日・神宮）ヤクルトのホセ・オスナ内野手が１回の攻撃途中でベンチに退いた。何らかのコンディション不良とみられる。５番・一塁で先発出場したオスナは、初回１死一、二塁で迎えた第１打席で四球を選び出塁。しかし、その後７番・中村悠平捕手の打席の途中で代走・北村恵吾内野手と交代し、歩いてベンチに戻った。オスナは前日まで９７試合に出場。チームでただ一人規定打席