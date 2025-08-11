お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザーが１１日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。結婚発表の反響にコメントした。カズレーザーは１０日、Ｘを更新。文書を通して女優の二階堂ふみと結婚したことを発表した。同投稿は１１日１８時時点でおよそ１２１万ものいいねが寄せられている。また、１１日に放送された、自身がレギュラー出演しているフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」では結婚を生報告。ＭＣの谷原章介から「カ