【ポイント】・前線はやや北上。長崎県に再び線状降水帯の発生予測・一時、大雨特別警報が出た熊本は大雨の峠を越える・前線に近い北陸や東海も大雨に警戒・沖縄は台風11号が接近。次第に荒れた天気に・お盆休みの後半は徐々に夏空が戻る【全国の天気】一時、大雨特別警報が出た熊本ですが、大雨の峠は越えました。ただ、長崎県は12日（火）の朝にかけて、線状降水帯が発生する可能性があり、引き続き、警戒が必要です。前線はゆっ