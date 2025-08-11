全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１１日、重量挙げが鳥取県で行われた。重量挙げ男子１０２キロ超級は田村（福島）の鈴木優人選手（３年）が制した。鈴木選手は「最後にバーベルを挙げられた時は、『よっしゃー』と叫びたくなるほどうれしかった。トータルで３００キロ挙げる目標も達成できた。競技前は少し焦りもあったが、初めて全国優勝できて最高です」と語った。