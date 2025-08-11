「ヤクルト−ＤｅＮＡ」（１１日、神宮球場）ヤクルトのホセ・オスナ内野手が一回で途中交代した。何らかのアクシデントがあったとみられる。オスナは１死一、二塁から四球で出塁。２死満塁の場面で、打者・中村悠がカウント１−１としたところで急きょ交代し、ベンチに退いた。一塁の代走には北村恵が告げられた。