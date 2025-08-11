きのうからきょうにかけて記録的な大雨となっていた熊本県。玉名市内から中継です。熊本県玉名市、飲食店からお伝えします。こちらも大雨で被害に遭いました。お店の前には、中で被害にあった瓶やダンボールなどがあります。今、修復の作業が進められています。許可をいただいたので、お店の中からも中継をさせていただきます。階段を2段のぼりまして、私のふくらはぎのあたりまで浸水したということです。そして、中に入りますと