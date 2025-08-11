次世代スポーツカーの最新情報ポルシェとメルセデスAMGは、ニュルブルクリンクの王座をかけて、2台のターボエンジン搭載スポーツカーを投入する。どちらもラップレコードの更新という1つの目標に焦点を当てて開発されている。【画像】ドイツ企業による「頂点」対決！【ポルシェ911 GT2 RSと次期AMG GTのコンセプトを見る】全45枚シュトゥットガルトからは、これまでも911の性能限界を打ち破ってきた『GT2 RS』の3代目モデルが登