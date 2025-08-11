9日に石川県の内灘海水浴場で海水浴をしていたベトナム国籍の男性が流され、行方がわからなくなっていた事故で、11日の午前中、不明現場近くの海岸で身元不明の遺体が発見されました。 9日夕方、石川県内灘町の海水浴場で発生した水難事故。海水浴をしていたベトナム国籍の男性3人が沖合で流され、2人は無事でしたが、20代の男性1人の行方が分からなくなっていました。 リポート・山下 実々 記者：「男性が行方不明と