神奈川県箱根町停滞する前線に伴う大雨で神奈川県内では１１日、降り始めからの総雨量が箱根町で３００ミリを超えた。雨のピークは越えたとみられるが、同日午後５時現在、平塚、小田原など１１市町に対する大雨警報は継続。横浜地方気象台は１２日明け方にかけて土砂災害に警戒するよう呼びかけている。国土交通省横浜国道事務所によると、大雨の影響で通行止めとなっていた国道２４６号の桜坂交差点（伊勢原市）─名古木交差