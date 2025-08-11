下水や屋根裏の点検など、さまざまな場面で活躍するドローン。そのドローンを使った新しいスポーツが、石川県小松市で盛り上がりを見せています。 ドローンのカメラからの映像を、ゴーグルを通して見ながら操縦するFPVドローンレースです。レースには、35グラム以下の安全なマイクロドローンを使用。 全国から集まった21人のドローン操縦者たちが、障害物をよ