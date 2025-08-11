先日リニューアルした「清水魚市場 河岸の市」。清水港ならではの体験や驚きが詰まっているということで、観光客を中心に話題となっています。その魅力を探るべく、航空・旅行アナリストの鳥海高太朗さんが実際に行って、調査してきました。（航空・旅行アナリスト 鳥海高太朗さん）「河岸の市には今回初めてで、前からずっと来たかったんです。ようやく来ることができました。東京から新幹線で来て、清水の駅まできましたけ