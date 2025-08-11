学歴詐称が指摘されている伊東市の田久保市長。10日は警察による厳戒態勢が敷かれるなか、地元のお祭りに参加しました。また、先週8日金曜日には自身のこれまでの発言を訂正する事態も…。10日夜、伊東市で開かれた「按針祭」。今回で79回目の開催となる伊東の伝統行事ですが、祭りの会場には警察官や警備員が配備され、例年には無い物々しい雰囲気に…。その理由は先週、伊東市役所あてに届いた田久保市長への”殺害予告”。この