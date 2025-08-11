人工呼吸器や胃ろうなどを使用し、痰の吸引などの医療的ケアが日常的に必要な「医療的ケア児」は、全国に約2万人いると言われている。医療的ケア児の親は周囲に理解されにくい悩みをひとりで抱え、孤立することも多い。【写真】開発したアプリ「アスリープラス」の利用画面例えば、2025年7月に福岡県で裁判員裁判の初公判が行われた、医療的ケア児の長女（当時7歳）の人工呼吸器を外した母親の事件。本人は「自分の弱さ」が原因と