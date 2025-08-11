大東建託は、2月21日〜3月10日の期間、佐賀県居住の20歳以上の男女1163人を対象に「住みたい街（自治体）」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住みたい街（自治体）ランキング2025＜佐賀県版＞」として結果を発表しました。なお、佐賀県居住者の2025年の回答を全国の自治体を対象にしてランキングを集計しています。本記事では、佐賀県民が選んだ「住みたい街（自治体）」ランキングを紹介します。【5位までの全ランキング結果