第107回全国高校野球選手権の大会本部は11日、2部制で試合を実施した選手の熱中症疑いの発生状況などについて発表した。大会本部は、2部制を実施した第1日から5日目（5〜9日）の5日間計15試合と、昨夏に実施した第106回の3日間9試合（昨年8月7〜9日）とを比較した。今大会の熱中症疑いは8件。昨夏は第5日終了時17試合があり20件で、前年比で12件減少した。また今大会は1日平均で1・6件、1試合平均で0・5件。昨夏の2部制でな