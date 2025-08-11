ポーランド１部レギア・ワルシャワの森下龍矢が待望の今季初ゴールを決めた。現地８月10日、森下が所属するレギア・ワルシャワはポーランドリーグ第４節でカトビツェとホームで対戦。３−１で勝利を収めた。このゲームに森下は、１−０で迎えた58分から途中出場を果たす。すると２−１とリードして迎えた90＋７分、敵陣ボックス手前の左寄りで右からのクロスに反応。ワントラップから巧みな切り返しで相手を振り切り、左足の