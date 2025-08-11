2022年の初年度から＜LuckyFes＞4年連続出演を果たす水曜日のカンパネラ。今年はDAY3のWING STAGEトップバッターを担当する。毎回趣向を凝らし、度肝を抜くような演出で観る者を楽しませ続ける水カンだが、今回はどんなステージを見せてくれるのだろう……曇天で小雨がぱらつく比較的過ごしやすい天候のもと、WING STAGEには多くのフレンズ（LuckyFesの観客）が集まった。◆ライブ写真DJのケンモチヒデフミが鳴らすビートに合わせ