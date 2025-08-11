◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神＝雨天中止＝（１１日・マツダスタジアム）広島の新井貴浩監督が、現役時代に広島の黄金期を支えて１０日に７７歳で亡くなった水谷実雄さんを悼んだ。阪神時代の１３年に打撃コーチとして指導を仰いだ。１年間だけだったが、当時の記憶は鮮明に残る。「厳しい方だったけど、愛情のある方だった。自分は、そのときは３６歳ぐらいだったけど、叱ってくれるときは叱ってくれた。本気に叱ってく