¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°À¾Éð¡½³ÚÅ·¡Ê£±£±Æü¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë³ÚÅ·¡¦ÃæÅçÂçÊå³°Ìî¼ê¤¬¡Ö£±ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¡¢£µ²óÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè£³ÂÇÀÊ¤ÇÀ¾ÉðÀèÈ¯±¦ÏÓ¤ÎÅÏÊÕ¤«¤é±¦ÍãÀÊ¤Ë£³¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢£²ÅÀÌÜ¤ò¤¿¤¿¤­½Ð¤·¤¿¡££´·î£³£°Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê£Ä¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëµ×¡¹¤Î°ìÈ¯¡££´²ó¤Þ¤Ç£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀÅêµå¤òÂ³¤±¤ëÀèÈ¯¤Î´ß¤ò±ç¸î¤·¤¿¡£