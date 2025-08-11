◆第３０回クラスターカップ・Ｊｐｎ３（８月１１日、盛岡競馬場・ダート１２００メートル、稍重）真夏の短距離ダート重賞に１４頭が出走し、１番人気のサンライズアムール（牡６歳、栗東・小林真也厩舎、父モーリス）が逃げ切って２度目の重賞挑戦で初タイトル獲得となった。幸英明騎手とのコンビで参戦予定だったが、９日の中京４Ｒの馬場入場後に落馬、右足を負傷。代打で騎乗した地元岩手の高松亮騎手が勝利へ導いた。高松騎