8月1日放送のライオンズナイターでは、ベルーナドームの西武―ロッテ14回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの西口文也監督にインタビューした模様を放送した。新戦力となるデービス選手の印象、パ・リーグ100安打1番乗りとなるネビン選手のバッティングについて訊いた。 ――7月は厳しい試合結果でしたが、振り返ってみていかがですか？西口「だいぶ厳しかったですね。ヒット