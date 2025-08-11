JO1（C）PEACE BOAT グローバルボーイズグループJO1が、大阪・関西万博「平和と人権テーマウィーク」にあわせ、国連パビリオンと国際NGOピースボート共催によるレセプション 「Time For Peace」 に招待され、パフォーマンスゲストとして参加した。【写真】「Time For Peace」にパフォーマンスゲストとして参加したJO1国際NGOピースボートの使用客船 「パシフィック・ワールド号」(7万8千トン)船上で行われた本レセ