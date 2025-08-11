長野市の善光寺本堂前では午後5時すぎから盆踊りが始まり、にぎやかな雰囲気となっています。この善光寺お盆縁日は、昭和初期まで行われていた盆踊りを2007年に復活させた祭りで今年で16回目です。10日と11日の2日間開かれていますが、10日は雨のため大盆踊り会は、中止となりました。12日は予定通り行われ、参加者が笑顔で盆踊りを楽しんでいました。地元の善光寺保育園の園児たちもこの日に向けて一生懸命踊りを練習してきました