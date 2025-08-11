全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１１日、重量挙げが鳥取県で行われた。重量挙げ男子９６キロ級で、海洋（京都）の辰已航大選手（３年）が、昨年の１０２キロ級に続いて優勝した。足元から一気に頭上まで挙げる「スナッチ」では、自己ベストを更新する１４０キロを記録。「自分の壁を超えられた」と喜んだ。小学５年生の時、パワーを強化し、当時続けていた柔道に生かそうと、重量挙げを始めた。地道に練習を