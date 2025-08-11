µ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿·§ËÜ¸©¾åÅ·Áð»Ô¤Ç¡¢ÅÚº½Êø¤ì¤Ë¤è¤êÆ»Ï©¤¬À£ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥­¥ã¥ó¥×¾ì¤ÎµÒ¤äÈòÆñ½ê¤Ë¤¤¤¿¿Í¤é¤¢¤ï¤»¤Æ20¿Í¤¬°ì»þ¸ÉÎ©¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û·§ËÜ¡¦¾åÅ·Áð»Ô¤ÎÍÍ»Ò¾åÅ·Áð»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢É±¸ÍÄ®¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÅÚº½Êø¤ì¤Ë¤è¤êÆ»Ï©¤¬À£ÃÇ¤µ¤ì¡¢ÇòÖÖ¿¹ÎÓ¸ø±à¥­¥ã¥ó¥×¾ì¤Ë¤¤¤¿µÒ12¿Í¤È½¾¶È°÷3¿Í¤¬¸ÉÎ©¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àµ¸á¤¹¤®¤«¤éÉüµìºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó6»þ´Ö¸å¤Ë15¿ÍÁ´°÷¤¬¸ø±à¤«¤é°ÜÆ°¤Ç¤­¤¿¤È¤¤¤¦