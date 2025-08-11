マンチェスター・シティのMFジャック・グリーリッシュがエバートンにレンタル移籍することで個人合意に達したようだ。英『TEAMTALK』が伝えている。21-22シーズンにアストン・ビラから当時の英国史上最高額となる1億ポンド(当時約152億円)でマンチェスター・Cに加入したグリーリッシュ。6年間の長期契約を結び、背番号10を与えられるなど、大きな期待を背負って加入すると、初年度にプレミアリーグ制覇に貢献した。さらに2年