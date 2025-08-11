「全国高校野球選手権・２回戦、日大三３−２豊橋中央」（１１日、甲子園球場）豊橋中央（愛知）のエース・高橋大喜地（だいきち）投手（３年）が五回２死一、二塁のピンチで猪木顔を繰り出し、ピンチを脱出した。２点ビハインドの五回２死二塁。カウント２ボールから申告敬遠で一、二塁となった場面。マウンド上の高橋は愛知大会と同様、アントニオ猪木氏の顔まねをするように２球連続でアゴを突き出し、相手打者を二飛に仕