広瀬すず（27）が11日、主演の日英合作映画「遠い山なみの光」（石川慶監督、9月5日公開）の舞台で、原作者カズオ・イシグロ氏（70）の故郷でもある長崎を、吉田羊と石川慶監督とともに訪問。15日の終戦記念日を前に、長崎市内の平和祈念像を訪ね、雨の中で献花した。「遠い山なみの光」は、ノーベル文学賞受賞作家イシグロ氏の、1982年（昭57）の長編デビュー作の映画化作品で、同氏が生まれた50年代の長崎と80年代の英国が舞台。