[8.11 J1第25節](ヨドコウ)※19:00開始主審:池内明彦<出場メンバー>[セレッソ大阪]先発GK 1 福井光輝DF 16 奥田勇斗DF 27 ディオン・クールズDF 31 井上黎生人DF 44 畠中槙之輔MF 5 喜田陽MF 10 田中駿汰MF 19 本間至恩MF 48 柴山昌也MF 77 ルーカス・フェルナンデスFW 13 中島元彦控えGK 21 キム・ジンヒョンDF 33 西尾隆矢MF 8 香川真司MF 17 阪田澪哉MF 35 吉野恭平FW 9 ラファエル・ハットンFW 11 チアゴ・アンドラーデF