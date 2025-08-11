元プロ野球選手の西岡剛氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で1日に公開された動画「野球界永遠のテーマ『高卒選手 育成の難しさ』について語り合う! スライダー&盗塁の極意もお見逃しなく!!」に出演。佐々木朗希について語った。西岡剛氏=BS10提供○「結局、結果論じゃないですか」「佐々木朗希」というトークテーマをガチャガチャで出した西岡氏は、「僕、接点がないので、分からないですね」とポツリ。平井理央が「